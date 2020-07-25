Fridge Food uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yemek tarifi uygulamasıdır.

Yemek yapmayı sevenler burada mı? Ya da yeni başlayacak olanlar... Yemek bir tutkudur ve yapabilmek için teknik birkaç bilgiyi bilmen gerekir. Tam da bu konuda sana yardımcı olacak bir uygulamadır.

Kategorilerden yapmak istediğiniz çeşidi bulun ve karşınıza binlerce yemek tarifi çıksın. Daha sağlıklı, daha hızlı ve daha akıllı pişirmenize yardımcı olacak fikirleri keşfedin. Yemek trendlerini öğrenin ve en ünlü şeflerden yemek tüyoları alın. Tüm malzemelerinden pişirme süresine kada her şeyi sizlere söylüyor.

Ağzınıza layık yemekler yapın. Hatta dilerseniz fotoğrafını bizlerle de paylaşın. Bu sayede herkes görsün.

İlk denemenizde iyi olmasa da eliniz alıştıkça eminim ki en güzelini yapacaksınız. Hemen denemeye başlamak için uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.