Frontier Justice, strateji türünde vahşi batı oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Vahşi batı dünyasında geçen simülasyon - strateji oyununda ödül avcısı olarak suçluları yakalamaya çalışıyor, haydutlarla savaşıyor, vahşi hayvanları avlıyor, atları evcilleştiriyorsunuz. Başlarına ödül koyulan kötü adamların işini bitirmek için kullanacağınız silahınız var ve geliştirebiliyorsunuz. Bu vahşi batı oyununda kendi kasabanızı bile inşa edebiliyorsunuz.

Vahşi batı oyunlarını seviyorsanız Frontier Justice’i kesinlikle oynamalısınız. Oyunda farklı birçok karakter (ödül avcıları, avukatlar, kanun kaçakları, kovboylar, girişimciler) mevcut ve sürekli aynı yerde geçmiyor. Eğlence yerleri, ahır, tren istasyonu, oteller, saat kuleleri çok çeşit yapılarla karşılaşıyorsunuz. Çarpıcı çöller, karlı ovalar, yemyeşil ormanlar… gece gündüz dört mevsimi de yaşıyorsunuz. Elbette düellolara da katılıyor, şans oyunları oynuyorsunuz. Haydutları yakalayarak büyük ödüllerin de sahibi oluyorsunuz.

Frontier Justice Android Vahşi Batı Oyunu