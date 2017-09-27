Fruit Heroes Legend, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir etkileyici bir beceri oyunudur. Çocukların beğenerek oynayabileceği Fruit Heroes Legend'da işiniz bir hayli zor.

Çocukların beğenerek oynayabileceği bir oyun olan Fruit Heroes Legend, renkli görselleri ve zorlu bölümleriyle ön plana çıkıyor. Meyvelerle oynadığınız oyunda renkli blokları patlatıyor ve puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz. Sevimli bebekleri kurtardığınız oyunda özel güçlendiriciler de kullanabiliyorsunuz. Hedefe ulaşmak için farklı taktikler kullanabiliyorsunuz. İnternetsiz de oynayabileceğiniz oyunda mükemmel bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Fruit Heroes Legend Özellikleri

1600'den fazla seviye

İnternetsiz oyun deneyimi

Zevkli oyun kurgusu

Renkli grafikler

Fruit Heroes Legend oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.