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Fruit Heroes Legend 33 (Android)
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  5. Fruit Heroes Legend - Android için Beceri Oyunu

Fruit Heroes Legend

33
Android
Fruit Heroes Legend
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi

Fruit Heroes Legend, zorlu ve eğlenceli bir eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Fruit Heroes Legend, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir etkileyici bir beceri oyunudur. Çocukların beğenerek oynayabileceği Fruit Heroes Legend'da işiniz bir hayli zor.

Çocukların beğenerek oynayabileceği bir oyun olan Fruit Heroes Legend, renkli görselleri ve zorlu bölümleriyle ön plana çıkıyor. Meyvelerle oynadığınız oyunda renkli blokları patlatıyor ve puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz. Sevimli bebekleri kurtardığınız oyunda özel güçlendiriciler de kullanabiliyorsunuz. Hedefe ulaşmak için farklı taktikler kullanabiliyorsunuz. İnternetsiz de oynayabileceğiniz oyunda mükemmel bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Fruit Heroes Legend Özellikleri

  • 1600'den fazla seviye
  • İnternetsiz oyun deneyimi
  • Zevkli oyun kurgusu
  • Renkli grafikler

Fruit Heroes Legend oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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