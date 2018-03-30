Galactic Frontline, uzay savaş oyunlarını sevenlerin oynarken keyif alacağını düşündüğüm kaliteli bir yapım. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan uzay temalı online gerçek zamanlı savaş - strateji oyunları arasında en iyisi olabilir. Galaksiden gemi ve karakterlere her şey üzerinde detaylıca çalışılmış. Grafikleri tek kelimeyle “efsane” olan oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Galakside tüm gücü ellerinde tutmak isteyen üç ırkın Terrans, Ensari ve Zoltarians (Dünyalılar ve yaratıklar - Tam Türkçe karşılıkları yok) arasında geçen savaşa dahil olmak üzere galaksiye yolculuğa çıkıyorsunuz. Maksimum 4 taktiksel eskort gemisi ve 6 muharebe biriminden oluşan bir gemiye komuta eden kaptan rolünü üstleniyorsunuz. Amacınız; rakibinizin gemisini galaksinin derinliklerine göndermek. Yalnız oyunda her şey enerji. Birimleri üretmekten savaşmaya her şey için enerjiye ihtiyacınız var. Bu yüzden enerjinizi akıllıca kullanmalı, rakibinizin hareketlerine stratejik kararlar almalısınız.

Galactic Frontline Özellikleri: