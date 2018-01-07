Galaxy Glow Defense, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak dikkat çekiyor. Aksiyon ve macera dolu sahnelere sahip olan oyunda kendi birliğinizi kurarak düşmanlarınızın üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Uzayın derinliklerinde geçen oyunda evrenin hakimiyetini sağlayan yaratıklarla mücadele ediyorsunuz. İşgale karşı gelmeniz gereken oyunda harika bir deneyim yaşıyorsunuz. Stratejik bilginizi de sonuna kadar kullanmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Yeni taktikler geliştirerek ilerlemeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Gelişmiş bir kontrol mekanizmasına da sahip olan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Birbirinden güçlü silahları da kullanabileceğiniz Galaxy Glow Defense oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer aksiyon ve macera oyunlarını seviyorsanız Galaxy Glow Defense tam size göre. Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken Galaxy Glow Defense, sizleri bekliyor.

Galaxy Glow Defense oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.