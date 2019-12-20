Galaxy Mobile Android oyununu uzay strateji oyunlarını seven herkese tavsiye ederim. Popüler Android oyunların geliştiricisi IGG.com'un imzasını taşıyan oyunda kendi uzay istasyonunuzu kuruyor, filolar üretiyor, farklı gezegenleri ele geçiriyor, imparatorluğunuzu yönetiyorsunuz. Bu oyunda bir taraf yok! Düzeni sağlamak da bölgeye kaosu getirmek de sizin elinizde. Hangi tarafı seçerseniz seçin unutmayın, bu bölgede sadece en güçlüler hayatta kalabilir.

Android platformuna özel çıkış yapan uzay oyunu Galaxy Mobile, strateji severleri kendine çekiyor. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış efsanevi komutanların yerine geçerek uzayın keşfedilmemiş derinliklerindeki bölgede savaşıyorsunuz. Göz alıcı gemilerle filonuzu oluşturuyor, istasyonunuzu geliştiriyorsunuz. Görkemli gezegenler, yıldızlar, gezegen halkaları, kara delikler, her yeri bölgeniz katmak için mücadele veriyorsunuz. Galaksi parmaklarınızın ucunda, filolara tam erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu savaşı tek başınıza sürdürebileceğiniz gibi dünyanın dört bir yanından kumandanlarla işbirliği de yapabilirsiniz. Gücünüze güveniyor, güçlü olduğunuzu hissediyorsanız onları direk karşınıza da alabilirsiniz.

Galaxy Mobile Android Uzay Oyunu Özellikleri