Full Game Ahead USA tarafından geliştirilen Garden Goons ile aksiyon yüklü PvP savaşlarına katılmaya hazır olun!

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve hem grafikleri hem de içerikleri ile beklentileri karşılamayı başaran Garden Goons sürükleyici yapısı ile oyuncuları kendisine hayran bırakacak. Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım da rakiplerimizi etkisiz hale getirmek için savaşacağız.

Birbirinden farklı sevimli yaratıkların ve canlıların yer aldığı oyunda rakiplerimize karşı hamleler gerçekleştirecek, kilitli içeriklerin kilitlerini kaldıracak ve kullanacağız. Rengarenk içerikleri ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam eden başarılı oyun günümüzde 5 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Dileyen oyuncular Garden Goons’u ücretsiz olarak App Store ve Play Store üzerinden indirebilirler.