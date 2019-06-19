BitMango imzası ile geliştirilen Gem Blast: Magic Match Puzzle ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor. Hem Android hem de İOS platformunda oynanmaya devam eden Gem Blast: Magic Match Puzzle ile aynı türdeki nesneleri yok etmeye çalışacağız.

Sıradan şeker patlatma oyunları ile aynı özelliklere sahip olan yapımda oyuncular basitten zora doğru ilerleyecek ve nesneleri yok ederek bir sonraki bölüme geçmeye çalışacaklar.

Oldukça basit bir oynanış yapısına sahip olan oyunda görsel efektler de yer alacak. Herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynanabilen yapımda oldukça ilgi çekici ses efektleri de karşımıza çıkacak. İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden başarılı yapım, Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip.