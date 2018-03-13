General Order - Stay Alert, ilk olarak Android platformunda indirilebilir olan askeri strateji oyunu. Yılların eskitemediği gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunu Command & Conquer: Red Alert’a hem görsel hem de oynanış olarak benziyor. Hava, kara, deniz birimleri emrinizde! Savaşa hazır mısınız?

Electronic Arts’ın efsane strateji oyunu Command & Conquer: Red Alert’ın yerini tutmasa da onun kadar keyifli oynanış sunan bir mobil oyun General Order. Red Alert’ı oynamış olun olmayın, askeri strateji oyunlarını seviyorsanız, keyif alarak oynayacağınız bir oyun. Oyunda ordunuzu kurup savaşıyorsunuz ancak savaş esnasında tüm birimler sizin kontrolünüzde. Savaşlar otomatiğe bağlanmıyor. Her an strateji değişikliğine gidip müdahale edebiliyorsunuz. Kara, hava ve deniz birimi toplamda 50 farklı türde ünite ile üssünüzü şekillendiriyorsunuz. Saldırmak kadar savunma yapmak da keyif verici.

Taktiksel oynayanların kazandığı strateji oyununda dünyanın en ünlü Generaller de yer alıyor. Aralarında Eisenhower, Barkhorn, MacArthur, Desert Fox Rommel’in de bulunduğu Generaller emriniz altında.

General Order - Stay Alert Özellikleri: