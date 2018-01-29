Ghost Commander File Manager uygulaması Android cihazlarınızda dosyalarınızı gelişmiş bir şekilde görüntülemenizi ve yönetmenizi sağlıyor.

Gelişmiş bir dosya yöneticisi uygulaması olan Ghost Commander File Manager’ı Android işletim sisteminde uzmanlaşan kullanıcıların severek kullanacağını düşünüyorum. Dosyalar üzerindeki kopyalama, kesme, taşıma ve yapıştırma işlemlerini kolayca yapabileceğiniz çift bölümlü bir arayüz sunan uygulamada harici ve dahili depolama alanlarına erişim sağlayabileceğiniz gibi OTG üzerinden bağlayacağınız belleklere de erişebiliyorsunuz. Root’lu cihazlar için ek özellikler de sunan Ghost Commander File Manager uygulamasında dahili ve harici depolama alanlarının yanında, OTG üzerinden de USB belleklerinize erişim sağlayabiliyorsunuz.

FTP üzerinden web sitelerinize bağlanarak dosya indirme ve yükleme işlemleri yapabilmenize olanak sağlayan Ghost Commander File Manager uygulamasında Google Drive, Dropbox ve Box gibi bulut depolama hesaplarınıza bağlanabiliyorsunuz. Uygulama içi kişiselleştirme seçenekleri, dosyaları paylaşma ve daha birçok faydalı özellik sunan Ghost Commander File Manager uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri