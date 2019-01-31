Ghost Town Defense, şehri hayaletlerden korumaya çalıştığınız kule savunma oyunu. Kule savunma, strateji ve rol yapma oyunu elementlerini birleştiren yapım, içerisinde birçok oyun modu bulunduruyor. Bir yerlerini savunmaya dayalı mobil strateji oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim. Android platformunda da indirmesi, oynaması ücretsiz ve sadece 28MB yer kaplıyor!

Gelişme gerektiren uzun soluklu strateji oyunlarına bayılanların ilgisini çekeceğini düşündüğüm yapımlardan biri Ghost Town Defense, üç türü bünyesinde barındırıyor. Oyunda şehri şeytani hayaletlere karşı korumaya çalışıyorsunuz. Kötü kralın orduları tüm şehri sarmış durumda. Hayalet saldırılarını engellemek için savunma kuleleri inşa etmek dışında çeşitli tuzaklar kuruyorsunuz. Üssünüzü sürekli olarak geliştirmeniz gerekiyor. Farklı noktalardan saldıran hayaletlerin ardı arkası kesilmiyor. Daha kötüsü tam saldırıların kesildiğini düşündüğünüz anda kolay kolay yenilmeyen boss’lar ortaya çıkıyor. Kendilerini göstermeyen yardımcılar, gizli öğeler, mücadele gücünüze güç katıyor ancak onları keşfetmeniz gerekiyor.