Gibbets: Bow Master, mobil platformda oynanabilen ok atma oyunları arasında en zevklisi. Android kullanıcıları tarafından milyonlarca kez indirilen popüler okçuluk oyununun yenisinde asılan masum insanları kurtarmaya kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Zorluk düzeyinin artırılmasıyla daha da eğlenceli olan oyunu seri oynamayanlara dahi öneririm.

Mobilde indirme rekoru kıran ok atma oyununun yenisi Gibbets: Bow Master ismiyle karşımıza çıkıyor. Sadece Android telefonlarda oynanabilir olmasıyla biraz üzen yapımda temel bozulmamış ancak bölümler zorlaştırılmış. Cellatın sallandırdığı masum insanlarla aranızda çok az mesafe olmasına karşın engeller yüzünden çoğu zaman tek atışta iptekileri alamıyor, kurtarmak yerine ölümlerine sebep oluyorsunuz.