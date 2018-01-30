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GIF to Video 1.6 (Android)
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  4. GIF to Video - Android İçin Gif Dönüştürücü

GIF to Video

1.6
Android
GIF to Video
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Gif'leri video formatına çeviriyor.

GIF to Video, Instagram gibi Gif paylaşımına izin vermeyen uygulamalarda Gif paylaşmanızı sağlayan ücretsiz dönüştürücü. Gif formatındaki hareketli görselleri video formatına dönüştürmede oldukça başarılı olan uygulama, pratik kullanım sunuyor.

Instagram’da Gif paylaşmak için kullanabileceğiniz uygulamalardan biri GIF to Video. Adından da anlayacağınız üzere Gif’leri videoya dönüştürerek Gif desteklemeyen sosyal ağlarda paylaşmanızı sağlıyor. GPIHY, Gifbin ve Reddit’deki Gif’lerin yanı sıra Android telefonunuzun galerisinde kayıtlı Gif’leri videoya dönüştürüyor. Gif’in oynatma hızını, tekrarlama sayısını, ölçek tipi ve çözünürlüğünü dönüştürme aşamasında ayarlayabiliyorsunuz. Dönüştürme tamamlandığında önizleme yapmak veya direkt paylaşmak size kalmış.

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