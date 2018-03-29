Glamy - Gardırobunu Paylaş, bayanlara özel ikinci el moda platformu. Özel günlerinizde sadece bir gün giyeceğiniz bir kıyafet için bütçenizi zorlamanıza gerek yok. Her etkinlik için farklı elbise, çanta, ayakkabı, aksesuarları bulabileceğiniz uygulamayla beğendiğinizi kolayca kiralayıp günü kurtarabilirsiniz.

Kadınların kendi aralarında kıyafetlerini kiralayabildikleri ikinci el alışveriş uygulaması olan Glamy, özel günlerde gardırobunda giyecek bir şey bulamayıp mağazaya gitmenin de pahalı olacağını düşünenlere hitap ediyor. Başta da belirttiğim üzere elbise, çanta, ayakkabı, aksesuarlar mevcut. Başkalarının beğendiğiniz eşyalarını kiralayabildiğiniz gibi kendi elbiselerinizi de kiralayabiliyorsunuz. Bu noktada uygulamanın güvenli olup olmadığını sorabilirsiniz. Glamy, e-ticaret sitesilerinde gördüğümüz get sistemini uyguluyor. Kiraladığınız bir ürünü beğenmezseniz iade ediyorsunuz. Siz onay vermedikçe kiraya veren kişiye para gönderilmiyor. Bu arada ürünler etiketlere ayrılmış. Aksesuar etiketine dokunduğunuzda tüm kiralık aksesuarlar karşınıza çıkıyor. Ayrıca editörler tarafından seçilen, popüler olanlar, takip edilenler gibi vitrinler ana sayfada karşınıza çıkarılıyor.