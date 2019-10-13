Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Glass Tower World mobil bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Renkli blokların ve nesnelerin yer aldığı yapımda ilerlemeye dayalı bir oynanış bulunuyor.

Seviye sisteminin de yer aldığı oyunda basitten zora doğru ilerleyeceğimiz yapımda ilerledikçe daha zorlu seviler ile karşılaşacak, akıl yürütmeye çalışacaklar. 280 farklı müthiş seviyenin yer aldığı yapımda parlak grafikler oyunculara hitap ediyor.

Büyük dünya haritasını keşfetmeye çalışacağımız oyunda basit bir oynanış yapısı yer alırken eşsiz de ses efektleri bulunuyor. İki farklı mobil platformda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Glass Tower World 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Yapım Google Play üzerinde 4.3 gibi bir skor puanı ile değerlendiriliyor.