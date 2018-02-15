Gmail Go, Android telefonlarda ön yüklü gelen e-posta (email) uygulaması Gmail’in hafif ve hızlı sürümü. Düşük donanımlı Android telefon kullanıcısıysanız, Gmail’in tüm özelliklerine sahip olmasına karşın daha hızlı çalışan ve fazla yer kaplamayan özel sürümünü indirmenizi öneririm.

1GB altı RAM’e sahip Android telefon kullanıcıları için indirilmeye açılan e-posta uygulamasında Gmail’in en çok kullanılan tüm özellikleri mevcut. Gelen postalar için bildirim alma, iletileri çevrimdışı iken okuyup yanıtlama, spam iletileri engelleme, etkili arama işlevi, birden fazla hesap ekleme dahil Gmail’in temel özelliklerinin tümünü kullanabiliyorsunuz.

15GB ücretsiz depolama alanı veren Gmail Go e-posta uygulaması, birden fazla hesap desteğine sahip. Gmail adresiniz dışında Outlook, Yahoo Mail veya diğer IMAP/POP e-posta adresinizi ekleyebiliyorsunuz.

Gmail Go Özellikleri: