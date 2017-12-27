Go Plane, hayatta kalma üzerine kurulu uçak oyunu. Güdümlü füzelerden kaçmak için tüm hünerlerimizi sergilememizi isteyen oyunda tempo hiç düşmüyor. Android telefonunuzda uçak oyunlarına yer veriyorsanız, bu oyunu kesinlikle indirip oynamalısınız.

Görsellerinden ziyade oynanışa odaklanmanızı istediğim, arcade tarzında süper eğlenceli bir uçak uçurma oyunu. Oyunda hangi uçaktan hangi yönden geldiğini bilmediğiniz füzelerden kaçarak puan topluyorsunuz. Kanatlarınıza değdiğinde sizi paramparça yapacak füzelerin bir sonu yok. Dolayısıyla puan odaklı, her defasında kendi rekorunuzu kırmaya çalışacağınız bir uçak oyunu. Düşman uçakların da olmaması oyunu bir noktadan sonra sıkıcı yapıyor.