GO Yakıt uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan güncel yakıt fiyatlarını öğrenebilir, size en yakın istasyonlara yol tarifi alabilirsiniz.

Aracınız için güvenilir yakıt istasyonlarından yakıt alıyorsanız ve fiyatları da gözeterek depoyu doldurmak istiyorsanız, GO Yakıt uygulaması ile size en yakın GO istasyonları nı harita üzerinden görüntüleyebiliyor ve yol tarifi alabiliyorsunuz. Şehirlere göre güncel fiyat bilgilerini de sizlere sunan uygulamada yakıt alışverişleriniz ile puan kazanabiliyor ve harcayabiliyorsunuz.

Çeşitli kampanyalardan anında haberdar olabileceğiniz GO Yakıt uygulamasında, hediye yakıt kazanabileceğiniz fırsatlar yer alıyor. Bunun yanında; yeme-içme, kamp, tatil, günü birlik gibi kategorilerde seyahat önerileri sunan GO Yakıt uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri