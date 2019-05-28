Godzilla Defense Force, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Aksiyon ve macera dolu atmosferiyle karşımıza çıkan oyunda dünyanın dört bir yanından gelen canavarlarla mücadele ediyor ve şehrinizi koruyorsunuz. Bol aksiyon içeren oyunda dikkatli olmalı ve becerilerinizi sonuna kadar kullanmalısınız.Godzillas filminden esinlenilerek geliştirilen oyunda 19 farklı devase canavar yer alıyor. Tüm cavanarları yok etmek için kendinizi sürekli geliştierek daha güçlü bir konuma gelmeniz gereken oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun diyebilirim. Çoklu savaş sisteminin de yer aldığı oyunda güçlerinizi dengeli ve yerinde kullanmalısınız. Hamlelerinize dikkat ederek oynamanız gereken Godzilla Defense Force oyununu mutlaka denemelisiniz.

Godzilla Defense Force oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.