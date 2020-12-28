Goldtag, 7/24 istediğiniz zaman Android telefonunuzdan kolayca altın alıp gönderebileceğiniz bir mobil uygulama. Koronavirüs salgını nedeniyle düğün, doğum günü, nişan gibi etkinliklerde sınırlamalar var; kalabalık takı merasimlerinin düzenlenmemesi bu kısıtlamalardan biri. Goldtag uygulaması sayesinde arkadaşlarınıza takacağınız altını kolayca alıp onlara gönderebilirsiniz. Üstelik altın alış satış fiyatları da bankalara göre odlukça uygun. Yeni normal hayatta arkadaşlarınıza nasıl altın takacağınızı mı düşünüyorsunuz? Online (internetten) altın alım satım uygulaması Goldtag'i telefonunuza indirin!

Goldtag - Online Altın Alma ve Gönderme Uygulaması İndir

Goldtag, bankalar ile entegre çalışan, güvenli bir şekilde size altın alım ve satım imkanı sağlayan bir uygulama. Altınları dilerseniz bir etkinliğe, arkadaşınıza transfer edebilir veya birikim de yapabilirsiniz. Hızlı altın transfer deneyimi sunan Goldtag üzerinden altın alımında havale/eft veya kredi kartı/banka kartı yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz. Ana sayfadaki Al butonuna dokunarak size uygun ödeme yöntemini seçip altınınızı alabilirsiniz. Altınınızı güncel kurdan bozdurup TL karşılığını kendi banka hesabınıza 7/24 gönderebilirsiniz. Ne kadar altınınız var? ana sayfadan kolayca görüntüleyebilirsiniz. Altınlarınızı gram, çeyrek, yarım, tam olmak üzere farklı birimler üzerinden biriktirebilirsiniz. Düğün etkinlik altından size -online- takılan altınlarınızın miktarlarını kısa videolar ve mesajlarla birlikte görebilirsiniz.

Goldtag, altınlarınızın tamamını anlaşmalı olduğu Türkiye’nin altın alanında en iyi bankası olarak gösterilen Kuveyt Türk Bankası’nda saklıyor. Transferleriniz Goldtag hesabınıza geçer geçmez anlık olarak altına çevriliyor ve tüm bu işlemler bankacılık altyapısı kullanılarak gerçekleştiriliyor.