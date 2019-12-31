Eşleştirmeler yaparak dinozor için enerji toplayabileceğiniz ve zorlu parkurlarda yarışarak macera dolu anlar geçireceğiniz GON: Match 3 Puzzle, mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Canlı grafikleri ve eğlenceli ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, rengarenk meyve bloklarından oluşan eşleştirme bölümlerinde yüksek puan toplayarak dinozor için gerekli olan enerjiyi toplamak ve hedefe ulaşmaktır.

Tropikal meyvelerden oluşan eşleştirme bloklarından en az 3 aynı bloğu bir araya getirerek patlatmalı ve puan kazanarak yolunuza devam etmelisiniz. Seviye atladıkça eşleştirmeler daha da zorlaşmakta ve parkurlardaki engelleri git gide artmaktadır.

Bu nedenle eşleştirmeleri hızla tamamlayarak maksimum puana ulaşmalı ve enerji depolamalısınız. Aynı anda çoklu eşleştirme yaparak kombo yapabilir ve daha fazla puan kazanabilirsiniz.

Android işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz GON: Match 3 Puzzle, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve sürükleyici özelliği olan kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.