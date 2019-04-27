Goodtime, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yardımcı uygulama olarak ön plana çıkıyor.

Dikkatinizi dağıtan dış etkenlerden arınmanıza yardımcı olman için hizmet sunan Goodtime, verimli zaman geçirmenize yardımcı oluyor. Odaklanmanızı kolaylaştıran uygulama ile işlerinizi daha kısa sürede bitiriyor ve böylece kendinize daha fazla vakit ayırabiliyorsunuz. Ultra hafif boyutlarıyla da telefon kaynaklarını kullanmayan uygulama temel olarak zamanlayıcı görevi görüyor. Belirli sayıda oturumlarınızın sürelerini ayarlayabileceğiniz uygulama ile zamanınızı daha iyi yönetebiliyorsunuz. Gün içerisindeki işlerinizi bölümlere ayırarak o işlere ayırdığınız saatleri kontrol edebileceğiniz Goodtime ile istatistiksel verilerinizi de görebiliyorsunuz. Kolay kullanımı ve işlevsel özellikleriyle Goodtime sizleri bekliyor.

Goodtime uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.