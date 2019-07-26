Google Gallery Go, Google Photos (Google Fotoğraflar) uygulamasının hafif sürümü. Android telefonunuz için fotoğraf ve video uygulaması arıyorsanız Google Fotoğraflar’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan Gallery Go’yu tavsiye ederim. Akıllı, küçük boyutlu ve hızlı galeri uygulaması, modern ve sade arayüz sunuyor.

Sadece Android telefon kullanıcılarının değil, iPhone kullananların da favori galeri uygulamalarından Google Fotoğraflar (Google Photos), daha az veri tüketen hatta internet bağlantısı olmadan çalışan, daha hızlı ve akıllı özelliklere sahip yepyeni bir sürüm ile karşımızda. Google’ın sadece Android telefonlar için indirmeye açtığı ücretsiz galeri uygulaması Gallery Go, fotoğrafları çeşitli gruplara göre (insan, selfie, doğa, hayvan, doküman, video, film gibi) otomatik olarak organize ederek düzeninizi korumanızı sağlıyor. Tek dokunuşla fotoğrafları en iyi hale getiren otomatik iyileştirme gibi kullanımı kolay fotoğraf düzenleme araçlarını da içeriyor. Klasör ve SD Kart desteği (telefondan SD karta, SD karttan telefona aktarma/kopyalama) sunan uygulama, internet bağlantısı olmadan da çalışıyor ve fazla veri tüketmeden tüm fotoğraf ve videolarınızı kolayca yönetip saklayabiliyorsunuz. Uygulamanın bellek kullanımı da az ve telefonun yavaşlamasına neden olmuyor.

Google Gallery Go Android Uygulaması Özellikleri