Google Pay (Android Pay, Google Wallet), Android telefon kullanıcıları için kolay, hızlı ve güvenli mobil ödeme sistemi.

Mağazalarda, uygulamalarda, web sitelerinde ve daha birçok yerde kredi kartı bilgilerinizi girmeden, paylaşmadan sadece telefonunuzu kullanarak ödeme yapmanızı sağlayan teknoloji, şu anda sadece yurt dışında (Amerika ve İngiltere) kullanılabilir olsa da çok geçmeden Türkiye’de de kullanıma sunulacaktır.

Google’ın Android Pay ve Google Wallet’ın yerine kullanıma açtığı yeni nesil mobil ödeme sistemi Google Pay, sadece Android telefonlarda ve Chrome tarayıcıda desteklenen harika bir teknoloji. Tüm kredi kartı ve diğer banka kartlarınızı uygulamaya ekledikten sonra mağazada ödeme yaparken telefonunuzu cihaza yakınlaştırmanız yeterli oluyor. Ödeme esnasında gerçek kart bilgileriniz yerine şifrelenmiş numaralar paylaşıldığından güvenle alışverişinizi tamamlıyorsunuz. Sadece mağazada alışveriş yaparken değil, online geçerliliği de olan bir sistem bu. Örneğin; uçak bileti satın alırken, otelde yer ayırtırken veya yemek siparişi verirken kredi kartı bilgilerinizi girmek zorunda kalmıyorsunuz. Parola yöneticileri gibi kart bilgileriniz otomatik olarak doldurulmadığından, güvenli bir sistem üzerinden ödeme gerçekleştirildiğinden kart bilgilerinizin çalınma durumu da olmuyor.

Google Pay’i sadece online ve mağazalarda ödeme yapmak için değil, kişilerinize para göndermek için de kullanabiliyorsunuz. Kişinin e-posta adresi veya telefon numarasını girerek dijital cüzdanınızdan anında para transferi yapabiliyorsunuz. Dilerseniz aynı şekilde para isteğinde de bulunabiliyorsunuz.