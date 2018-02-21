Google Reply (APK), Android telefon kullanıcıları için indirilmeye açılan akıllı yanıtlama uygulaması. Google’ın yapay zeka teknolojisini kullanan yeni Android uygulaması bildirimlerinize erişerek sizin yerinize otomatik olarak yanıt veriyor. Şu anda WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Twitter Direkt Mesajlar (DM), Android Mesajlar, Hangouts uygulamaları destekleniyor.

Evde, dışarıda müsait olmadığınız zamanlarda WhatsApp’dan, Skype’tan veya başka bir uygulamadan mesaj geldiğinde yanıtlayamadığınız anlar olmuştur. Görülmeyen bildirimler, mesajlar karşıdaki kişiyi merakta bırakır. Google’ın Android telefon kullanıcılarına özel hazırladığı Reply adlı uygulama, bu sorunu çözüyor.

Yapay zeka (AI) desteği sayesinde telefonunuza düşen bildirimler otomatik olarak yanıtlanıyor. Bu noktada uygulamanın hazırladığı yanıtların hali hazırda tüm telefonlarda olan otomatik yanıtlama özelliğinden çok daha gelişmiş olduğunu belirtmekte fayda var. Uygulama, bildirimlerinizin yanında konumunuza da erişiyor. Böylelikle örneğin; spor salonunda antrenmanınızı yaparken biri mesaj yazdığı vakit ona sporda olduğunuza dair kısa ve net bir mesaj gönderiliyor. Veyahut araba kullanırken sürüş esnasında mesaj geldiğinde aynı şekilde araçta olduğunuzu belirten mesaj otomatik olarak hazırlanıp gönderiliyor. Veya eve ne zaman geleceksin? sorusunun yanıtını arabayla, toplu taşımayla, yürüyerek olmak üzere üç farklı şekilde sizin yerinize veriyor. Uyurken de mesaj geldiğinde aynı şekilde karşı tarafa otomatik mesaj gönderiliyor. Bu örnekler çoğaltılabilir.

Google Reply Android APK indirme bağlantısına yukarıdan ulaşabilir, telefonunuzda deneyebilirsiniz.