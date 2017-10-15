Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Goon Squad mobil oyunu, tüm zamanların en korkulan mafyasını oluşturmaya çalışacağınız kartlarla oynanan bir tür strateji oyunudur.

Goon to Godfather oyununun oldukça sevilmesi üzerine aynı fikir üzerinden ikinci bir oyunu piyasaya süren Atari, Goon Squad oyununda yine kart bazlı bir strateji deneyimi sunuyor. Goon Squad mobil oyununda en sert mafya babalarını bir araya toplayarak rakip mafyalara korku salan bir ekip oluşturmanız sizden bekleniyor.

Kart desteleri halinde karakterlerinizi biriktirecek ve rakip bölgeleri ele geçirmek için yapılan savaşlarda bu kartları uygun stratejilerle sahaya sürerek etki alanınızı genişletmelisiniz. Gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncularla oynayacağınız oyunda rakiplerinizin de sizin kadar azılı mafyalar olduğunu göz ardı etmeden ciddi bir şekilde oynamalısınız. Sunduğu çok çeşitli varyasyonlarla sizi ekrana kilitleyecek olan Goon Squad mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.