Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve sade tasarımı ile 7’den 70’e her kesimden oyuncuya hitap eden Great Alchemy yepyeni bilmeceler ile oyunculara keyifli dakikalar sunuyor.

Birçok unsuru keşfetme fırsatı yakalayacağımız yapım içerisinde klasik bir oynanış ile karşılaşacağız. Tasarımı ile oyunculara görsel bir şölen sunan başarılı yapım da kilitli öğeler de yer alıyor.

Oyuncular yapım içerisini keşfettikçe bu kilitli öğelerin kilitlerini nasıl açacaklarını da çözecek ve yepyeni içeriklere ulaşmaya devam edecekler.

Mobil platformda sadece Android platformu için yayınlanan yapım şuana kadar incelemelerde beklentileri karşılayamamış olsa da güncel içeriği ile daha zengin bir hale getirilmeye çalışılıyor.

100’den fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Great Alchemy en yeni güncellemesini Mayıs 2020’de aldı.