Ortaçağın en büyük imparatorluğunu kurarak güçlü bir ordu oluşturacağınız ve nefes kesen ganimet savaşları yaparak ülkenizi geliştireceğiniz Great Battles Medieval, mobil platformda strateji oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve birbirinden güzel onlarca savaş müziği ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, ortaçağda yer almış birbirinden güçlü onlarca imparatorluktan dilediğinizi seçerek ordusunu komuta etmek ve etrafınızdaki ülkelerle savaşarak imparatorluğunuzun sınırlarını genişletmek için mücadele etmektir.

Boş bir arazi ve birkaç işçiyle başlayarak verilen görevleri tamamlamalı ve asker satın alarak ordunuzu güçlendirmelisiniz. Kışla, maden, han ve daha onlarca bina inşa ederek ülkenizi geliştirebilir ve savaşlardan elde edeceğiniz ganimetleri kullanarak ordunuzdaki asker sayısını artırabilirsiniz.

Atlı, kılıçlı, baltalı ve daha onlarca farklı silahı kullanabilen güçlü askerleri yöneterek stratejik savaşlarda rol alacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Great Battles Medieval, geniş bir kitleye hitap eden sürükleyici bir oyundur.