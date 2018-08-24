Gri Koç ile Kolay Sınav uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan sınavlara hazırlanırken bilgi ve fikir paylaşımında bulunabilirsiniz.

Öğrencilere özel bir sosyal medya platformu olma niteliği taşıyan Gri Koç ile Kolay Sınav uygulaması TYT, YKS, AYT, LGS, DGS ve KPSS gibi sınavlarda işinizi kolaylaştıracak özellikler sunuyor. Diğer öğrencilerle sohbet edebileceğiniz, fikir ve bilgi paylaşımında bulunabileceğiniz uygulamada çözemediğiniz soruları da ücretsiz bir şekilde sorabilirsiniz.

Sınavlara ne kadar süre kaldığını takip etmek isteyenler için geliştirilen geri sayım sayaçlarıyla anlık olarak takip edebileceğiniz uygulamada aynı zamanda motivasyon ve sınava hazırlık videolarını da izleyebilirsiniz. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Geometri, Edebiyat, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve İngilizce derslerinden sorular sorabileceğiniz Gri Koç ile Kolay Sınav uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri