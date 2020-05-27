Trivia Box tarafından geliştirilen ve hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Guess the Food, Multiple Choice Game adeta bir quiz oyunu olarak karşımıza çıktı.

Birbirinden farklı resimlerin ye aldığı oyunda bu resimlerin hangi markalara ait olduğunu bulmaya çalışacak, yavaş yavaş ilerleyerek eğlenceli anlar yaşayacağız.

Eğlencelik bilgi oyunları arasında gösterilen yapım da oyuncular oldukça renkli bir dünyaya giriş yapacak ve doğru seçenekler işaretlemeye çalışacaklar.

Farklı gıda markaları için çoktan seçmeli sorular çözme fırsatı veren başarılı oyun da yüksek kaliteli grafiklerin yanı sıra sürekli güncellenen soru sistemi de yer alıyor.

Oyun almış olduğu güncellemeler ile bünyesindeki markaları ve soruları artırmaya devam ediyor.

Guess the Food, Multiple Choice Game iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.