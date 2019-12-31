Farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca askerden güçlü bir ordu kurarak imparatorluğunuzun yıkılmamamsı için mücadele edeceğiniz ve karanlık güçlerin ordularına karşı savaşarak ganimet avına çıkacağınız Guns'n'Glory Heroes, strateji oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Sürükleyici savaş senaryoları ve aksiyon dolu sahneleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, kendi krallığınızı kurarak düşmanlarınızla ganimet savaşları yapmak ve yeni yerler fethederek sınırlarınızı genişletmektir.

Dev ejderhalara ve karanlık güçlerin kontrol ettiği kalabalık ordulara karşı savaşarak aksiyon dolu anlara şahitlik edecek ve kalenizi savunarak düşmanlarınıza diz çöktüreceksiniz.

Oyunda çelik zırhlarla ve ölümcül silahlarla donatılmış yüzlerce asker yer almaktadır. Ayrıca kalenize saldırarak imparatorluğunuzu yıkmak isteyen onlarca ejderha ve düşman birliği bulunmaktadır. Kılıç ve ok gibi ilkel savaş aletlerini kullanarak düşmanlarınızı öldürmeli ve seviye atlayarak krallığınızı geliştirmelisiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Guns'n'Glory Heroes, sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekiyor.