Yıllar sonra mezarlarından kalkarak tüm şehri istila eden zombi sürüsüne karşı mücadele edeceğiniz ve aksiyon dolu savaşlara katılacağınız Guns'n'Glory Zombies, mobil platformda Android ve İOS sürümleri ile iki farklı mecradan kolaylıkla ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, zombi istilasına uğrayan bir şehri kurtarmak için aksiyon dolu savaşlara katılmak ve ölümcül silahlardan yardım alarak karşınıza çıkan tüm zombileri etkisiz hale getirmektir.

Yıllar önce öldürülerek gömülen ve zararsız hale geldikleri düşünülen zombi sürüsünün tekrar hortlamasıyla ürkütücü anlara şahit olacak ve zombilerle nefes kesen bir mücadelenin içerisine gireceksiniz. Sağ kalan insanları kurtararak güvenli bölge oluşturmalı ve kendi ordunuzu kurarak zombilerin kabusu olmalısınız.

Silahlarla ve testerelerle zombileri öldürebilir ve virüsün yayılmasını engelleyebilirsiniz.

Strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Guns'n'Glory Zombies, aksiyon dolu zombi savaşlarında rol alacağınız sürükleyici bir oyun olarak öne çıkmaktadır.