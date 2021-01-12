Hakkını Helal Et - HelalApp, Türkiye’nin helallik alan mobil uygulaması olarak Google Play’de öne çıkıyor. Helallik istemenin en kolay yolu! Helal App’i telefonunuza indirin, helallik almak istediğiniz kişileri seçin, mesaj yazın, helallik isteğinizi ister rehberinizdeki kişilere ister tüm dünyaya gönderin.

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Tabii ki gerçek manada helallik almak, helalleşmek sözle olmaz. Hakkın ne olduğu söylenir, borç varsa ve ödenirse karşı taraf hakkını helal etmese de helalleşme meydana gelir. Zarar giderilmeden “hadi hakkını helal et” denilirse muhatap ya susmak zorunda kalır ya da içten helal etmek istemediği halde “helal olsun” diyebilir. Muhatabı bu şekilde zor durumda bırakarak yapılan helalleşme, helalleşme değildir. Müslümana düşen, hiç kimsenin hakkına saldırmamaktır. Böyle bir günah işlediğinde ise önce verilen zarar giderilmeli, ardından o kişiden helallik dilemeli ve bu günahından dolayı tevbe istiğfar etmelidir. Önemli olan, ahirette Allah’ın bütün günahlarını bağışlayacağı kullardan olabilmek için çalışmaktır.