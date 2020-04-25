Evinize veya işyerinize su sipariş etmek istiyorsanız, Hamidiye Su uygulamasını kullanabilirsiniz.
Hamidiye Su uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden su siparişi verebilirsiniz.
100 yılı aşkın süredir hizmet veren ve İstanbul’daki kaynağından tüm ülkeye dağıtılan Hamidiye Su markası, online su siparişi için mobil uygulamasını sizlere sunuyor. Ev ve işyerlerinizde kullanmak üzere Hamidiye Su markasını tercih ediyorsanız, artık tek dokunuşla damacana su siparişlerinizi verebilmeniz mümkün hale geliyor.
İstanbul Kart, kredi kartı veya kapıda ödeme seçeneklerini kullanarak ödemelerinizi tamamlayabileceğiniz Hamidiye Su uygulamasında 19 lt plastik ve cam damacana, 20 lt kutu, 0.33 lt, 0.5 lt, 1.5 lt, 5 lt ve 10 lt’lik pet su siparişi verebiliyorsunuz. Adres ve iletişim bilgilerinizi girerek üye olduktan sonra tek dokunuşla siparişlerinizi tamamlayabileceğiniz Hamidiye Su uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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