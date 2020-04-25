Hamidiye Su uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden su siparişi verebilirsiniz.

100 yılı aşkın süredir hizmet veren ve İstanbul’daki kaynağından tüm ülkeye dağıtılan Hamidiye Su markası, online su siparişi için mobil uygulamasını sizlere sunuyor. Ev ve işyerlerinizde kullanmak üzere Hamidiye Su markasını tercih ediyorsanız, artık tek dokunuşla damacana su siparişlerinizi verebilmeniz mümkün hale geliyor.