Dünyaca ünlü birbirinden lezzetli yemekler ve tatlılar yaparak kendi restoranınızda servis edeceğiniz Happy Cooking 2, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve ücretsiz olarak erişime açılan sürükleyici bir oyundur.

Renkli grafikleri ve göz kamaştıran sunumları ile oyunculara eşsiz bir aşçılık deneyim yaşatan bu oyunda amaç, lezzetli yemekler pişirerek kendi restoranınızda aşçılık yapmak ve online düellolar sayesinde dünyanın her yerinden güçlü oyuncularla karşılaşarak nefes kesen yemek yarışmalarına katılmaktır.

Dünyaca ünlü bir restoranı işleterek sayısız müşteriye hizmet verebilir ve yüzlerce farklı yemek çeşidi çıkartabilirsiniz.

Restoranınızda müşterileriniz için servis edebileceğiniz Çin yemekleri, et ve tavuk yemekleri, çikolatalı tatlılar, sandviçler, burgerler ve daha onlarca lezzetli yiyecek türü yer almaktadır. Aşçılıkta hünerlerinizi sergileyerek eşsiz yemekler ve sunumlar hazırlayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan Happy Cooking 2, stres giderici sıra dışı bir oyundur.