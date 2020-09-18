Hardhead Squad: MMO War, Angry Birds oyunu ile tanınan Rovio’nun strateji - savaş türünde yeni mobil oyunu. Askeri strateji oyunlarını seviyorsanız detaylarla dolu yüksek kalitede grafikler sunan MMO oyunu Hardhead Squad’ı kesinlikle oynamalısınız.

Hardhead Squad, devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun kısa olarak MMO oyun severlere hitap eden bir yapım. Rovio’nun ücretsiz olarak indirmeye açtığı yeni oyunu Hardhead Squad: MMO War’da dünyanın her yerinden oyuncularla gerçek zamanlı olarak savaşıyorsunuz. Karargah inşa edip yeni teknolojilerle donatarak savunmaya çalışırken, birliklerinizi savaş alanına yönlendirip bölgeleri ele geçirererek topraklarınızı genişletiyorsunuz. Destansı kahramanları ordunuza alıp gücünüze güç katıyorsunuz.

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