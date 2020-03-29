Harem Altın uygulaması ile Android cihazlarınızdan güncel döviz ve altın fiyatları nı takip edebilirsiniz.

Birikiminizi altın veya dövize yatırdıysanız ve fiyatlardan haberdar olmak istiyorsanız, Harem Altın uygulamasını kullanabilirsiniz. Birçok para birimi ve altın çeşidinin güncel fiyatlarını sizlere sunan Harem Altın uygulamasında, çevirici özelliği sayesinde fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

Döviz ve altın fiyatları için takip listesi oluşturarak fiyatlara daha kolay ulaşabileceğiniz uygulamada kar-zarar hesaplama aracı da yatırımlarınızın değerini ölçebilmenizi sağlıyor. Döviz ve altın fiyatlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda değişim grafiklerine de ulaşabileceğiniz Harem Altın uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz

Uygulamada bulunan döviz ve altın çeşitleri: Amerikan Doları, Avrupa Eurosu, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı, Avusturalya Doları, Danimarka Kronu, Kanada Doları, Japon Yeni, Norveç Kronu, Suudi Arabistan Riyali ve İsveç Kronu, Has Altın, Gram Altın, Ons, 22 Ayar Altın, 14 Ayar Altın, USD/Kg, EUR/Kg, Ata-Cumhuriyet, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın ve Reşat Altın.