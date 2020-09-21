Harry Potter: Puzzles & Spells (Android), Google Play Store’da Harry Potter hayranlarına hitap eden üçlü eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunlarından biri. Zynga tarafından geliştirilen bulmaca ve büyü (sihir) oyunu Harry Potter: Puzzles & Spells’de filmden tanıdık karakterler de bulunuyor. Harry Potter filmlerini izlemek kadar oyunlarını da oynamaktan keyif alıyorsanız, birçok başarılı oyuna imza atan Zynga’nın Harry Potter: Puzzles & Spells oyununu Android telefonunuza indirip oynamalısınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Harry Potter’ın büyüsünü ve harikalarını daha önce hiç olmadığı gibi deneyimleme zamanı! Büyü yapmaya, zorlukların üstesinden gelmeye ve Büyücü Dünyasının garip şeylerini kutlamaya hazırlanın. Bir yandan da mobil cihazınızda şimdiye kadarki en büyülü eşleştirme bulmacaları ile büyülenin! Daha zorlu üçlü eşleştirme bulmacalarını çözmenizde yardımcı olacak büyü becerileri ve yeni büyüleri kullanmak ve geliştirmek için bölümleri geçin. Üçlü eşleştirme maceranızda ilerlerken Harry, Ron ve Hermione’nin bir trolü devirmesi, Fred ve George’un şakalar yapması ve Hadrig’in büyülü yaratıklara bakması gibi filmlerden klasik anların kilidini açın! Size 3’lü eşleştirme bulmacalarını çözmenizde yardımcı olacak büyülü bir yaratığın yardımını kazandırabilecek eserleri, yerleri ve tuhaflıkları simgeleyen kartları toplarken Büyücü Dünyasının harikaları hakkında daha fazla bilgi edinin!

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