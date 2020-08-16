HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) Android uygulaması, hayvanlar, çevre ve doğaya zarar verenleri anında şikayet edebileceğiniz bir mobil ihbar uygulaması. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan HAYDİ uygulaması, hayvanların yanı sıra doğaya zarar verenlerin olduğu günümüzde her telefonda bulunması gereken bir uygulama.

HAYDİ uygulaması, vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca ortak yürütülen çalışma sonucu hizmete giren bir mobil uygulama.

Haydi (Hayvan Durum İzleme) uygulamasını ilk açtığınızda kayıt ekranı karşınıza çıkıyor. Kimlik numaranız, doğum yılınız ve telefon numaranızı girdikten sonra onay kodunuzu da girip uygulamayı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bildir butonuna tıkladıktan sonra Çevre/Doğa ve Hayvanlar ile ilgili ihbar arasında seçim yapıyor, açılır menüden detayı belirtip (örneğin; hayvanları sokağa atma) son olarak fotoğraf ekleyerek ihbarı tamamlıyorsunuz. İhbarınız ilgili iletişime geçilmesini istiyorsanız ilgili seçeneği açık tutun.

Haydi uygulaması, 28 Temmuz’da hizmete girdi. Uygulamayı 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonlarına indirdi. Uygulamaya 203’ü gerçek 230’u asılsız olmak üzere 433 ihbar geldi. Vatandaşlar, HAYDİ sayesinde hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç/susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesinden dolayı hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma gibi adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabiliyor.