Mobil platformun başarılı isimleri arasında gösterilen ve birbirinden kaliteli işlere imza atan Super Awesome Inc şu sıralar Hello Kitty Friends ile oyuncularının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Hello Kitty Friends günümüzde hem Android hem de İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor. Rengkli bir atmosfere sahip olan oyunda amacımız karşımıza çıkan aynı türdeki kedicikleri yan yana ve alt alta getirerek yok etmek olacak.

Candy Crush tarzında bir yapıya sahip olan oyunda grösel efektler de sık sık karşımıza çıkacak. Klasik bir balon patlatma oyunu olarak da ifade edilebilen yapımda rengarenk özelliklere sahipo lan birbirinden farklı kedicikler ve diğer hayvanlar yer alıyor. Oyuncular aynı türdeki hayvanları yan yana ve alt alta getirerek yok etmeye çalışacaklar.

Benzersiz seviyelerin yer aldığı yapımda oyuncular basitten zora doğru bir ilerleyiş içerisinde yer alacak.

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, Google Play’de 4.6 gibi bir skor puanına sahip.