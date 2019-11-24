Kendi ülkenizi inşa ederek güçlü bir ordu kurabileceğiniz ve diğer ülkelerle savaşarak imparatorluğunuzu büyütebileceğiniz Heroes at War, mobil platformda strateji oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren sürükleyici bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda amaç, hayalinizdeki imparatorlu kurarak büyük bir ülke inşa etmek ve çeşitli alanlarda üretim yaparak ekonomik dengeyi sağlayarak ülkenin gelişmesini sağlamaktır. Farklı askerlerden oluşan dev bir ordu kurmalı ve ülkenin güvenliğini sağlayarak düşman birliklerinin halkınıza zarar vermesini engellemelisiniz. Yeni yerler keşfederek ülke sınırlarınızı genişletebilir ve ganimet savaşları yaparak etrafınızdaki ülkelerden vergi alabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Kendi stratejilerinizi geliştirerek savaşlarda farklı yöntemler deneyebilir ve farklı saldırı taktiklerinden yararlanabilirsiniz. Farklı alanlarda üretim yaparak halkın ve askerlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü gıda ve mühimmata ulaşabilirsiniz.

Android ve iOS sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Heroes at War, 100 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.