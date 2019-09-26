Mobil platformda erken erişim oyunu olarak yayınlanan ve günümüzde ücretsiz olarak oynanmaya devam eden Hexa Jigsaw Puzzle ile birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacağız. Oyun içerisinde oldukça basit bir oynanış yer alacak. Oyunda bulunan resimler bize parçalanmış adeta bir yapboz halinda sunulacak. Oyuncular bu parçaları doğru bir şekilde yerleştirerek resimleri tamamlamaya çalışacaklar. İlerledikçe farklı zorluklara sahip görsellerin karşımıza çıkacağı oyunda yüksek kaliteli içerikler karşımıza çıkacak.

Eşsiz bulmacaları tamamlayarak bir sonraki bulmacaya geçeceğimiz oyun aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.