Heybe uygulaması Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve dosyalarınızı güvenli bir şekilde bulut hesabınızda saklayabileceğiniz bir uygulama.

Kurumsal bir bulut depolama hizmeti olan Heybe, önemli dosyalarınızı güvenli bir ortamda depolayarak diğer cihazlarınızdan da senkronize bir şekilde kullanabilmenizi sağlıyor. Bilgisayarınızda veya harici depolama cihazlarınızda silinmesinden endişelendiğiniz dosyalarınızı güvenle saklayabileceğiniz ve hatta istediğiniz kişiyle paylaşabileceğiniz uygulamada dosyalarınızı klasörler içerisinde organize edebiliyorsunuz.

Kolay bir şekilde dosya yükleyebileceğiniz Heybe uygulamasında dosyalarınız için indirme, silme, paylaşma, paylaşım linki gönderme ve yeniden adlandırma gibi temel dosya seçenekleri de sunuluyor. Oldukça basit bir arayüze sahip olan Heybe uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, hem mobil cihazlarınızdan hem de web üzerinden dosyalarınıza erişim sağlayabilirsiniz.