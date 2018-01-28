Hibernator uygulaması Android cihazlarınızda uygulamaları uyku moduna alarak pil tasarrufu yapmanızı sağlıyor.

Android cihazlarda pil ömrünü etkileyen en önemli faktörlerden biri de arka planda çalışan uygulamalar oluyor. Bu uygulamaların çalışmasını durdurduğunuzda ise pil ömründe gözle görülür bir artış sağlayabiliyorsunuz. Bu işlemi sizin için gerçekleştiren uygulamalar mevcut, ancak bunların büyük bir kısmı root’lu cihazlarda kullanıldığından geriye çok az alternatif kalıyor. Hibernator uygulaması da cihazınızı rootlamadan, uygulamaları uyku moduna al abileceğiniz başarılı bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Greenify uygulamasıyla benzerlik gösteren Hibernator, gerekli izinleri verdiğinizde istediğiniz uygulamaları kolayca uyku moduna alabiliyorsunuz. WhatsApp, Facebook Messenger vb. uygulamalardan bildirim almak için bu uygulamaları listenin dışında tutarak, dilediğiniz uygulamanın arka planda çalışmasını durdurabileceğiniz Hibernator uygulamasının tüm özelliklerini kullanmak istiyorsanız, geliştirici sayfasına giderek promosyon kodu talep edebilirsiniz.