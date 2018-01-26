HomeWhiz uygulaması Android cihazlarınızdan evinizdeki beyaz eşyalarınızı yönetebilmeniz mümkün.

Akıllı ev teknolojisini mobil cihazlarınıza getiren HomeWhiz uygulaması, yeni nesil Arçelik marka beyaz eşyalarınızı bulunduğunuz her yerden yönetme imkanı sunuyor. Uzaktan çalıştırma, program ve ayar değiştirme gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebileceğiniz uygulamada, durum güncellemeleri ve bildirimler sayesinde olan biten her şeyden haberdar olabiliyorsunuz. Dışarıda olduğunuz zamanlarda evinizi gönül rahatlığıyla takip edebileceğiniz HomeWhiz uygulaması, aynı zamanda enerji tasarrufu konusunda da sizlere faydalı oluyor.

HomeWhiz teknolojisini destekleyen eşyalarınızı uygulama üzerinden tanıtıp isimlendirdikten sonra istediğiniz işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Eve gelmeden önce klimayı çalıştırabilir, çamaşır makinesindeki kıyafetlerinizin kırışmaması için kırışma önlemeyi çalıştırabilir, bulaşık makinesini başlatabilir ya da açık kalan televizyonunuzu uzaktan kapatabilirsiniz. Kablosuz ağ üzerinden kullanabileceğiniz HomeWhiz uygulaması, Arçelik ve Grundig marka HomeWhiz özelliğine sahip beyaz eşyalarla çalıştığını da belirtelim.