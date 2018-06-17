Beceri oyunlarında ne kadar iyisiniz? Çok iyi olmanızda fayda var. Çünkü bu oyun diğer oyunlara oranla çok daha fazla beceri yeteneği istiyor. Hoop Rush oyununda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Hoop Rush oyununda çok basit ama zor bir göreviniz var.

Hoop Rush, çemberi demir çubuğa çarptırmadan ilerletmenizi amaçlayan bir mobil oyundur. Oyundaki amacınız oldukça basit. Ekrana dokunarak sürekli ilerleyen çemberi yönlendirmeli ve asla çubuğa çarpmamalısınız. Oyunda çarpmadan ilerlediğiniz her saniye fazladan puan kazanıyorsunuz. Çemberi ilerletmenin dışında, çubuk etrafında bulunan çeşitli nesneleri toplayarak da daha fazla puan kazanabilirsiniz. Ama oyundaki amacınız en fazla puanı kazanmak değil en uzun mesafeye ulaşmak. Bu yüzden nesne toplamak için yanmayı tercih etmeyin. Oyunu stratejik oynayın ve her oynayışınızda yeni bir rekor kırın.

Hoop Rush oyununda çubuğa çarptığınızda bölüme baştan başlıyorsunuz. Yaptığınız mesafe rekorlarını oyun hafızasında tutuyor ve yeni bir rekor kırdığınızda sizi uyarıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz güzel bir oyun olan Hoop Rush'ı hemen şimdi indirin ve oynamaya başlayın.