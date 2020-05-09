Hypermarket 3D

En iyi Hipermarket starı ol. Her türlü eğlenceli mücadeleyi tamamlayın, dev bir alışveriş cennetine kadar mütevazi pazarınızı büyütün.

Bu süpermarketin birçok bölümü var: yazar kasa, mutfak, peynir ve salam, meyve ve sebze, şeker ve oyuncak bölümleri ile bir geri dönüşüm bölümü ve diğerleri. Gerekli tüm görevleri yapın ve müşteri beklentilerini karşılamak için harika alışveriş hizmetleri sağlayın.

Nasıl geri dönüşüm yapıldığını ve atıklarınızı sınıflandırmayı öğrenerek, dünyayı kirlenmekten kurtarın. Ögeleri doğru şekilde farklı geri dönüşüm kutularına yerleştirin: kağıt, plastik, cam, pil ve organik. Beş şeritli yolda bir teslimat kamyonu sürün ve paketleri teslim edin. Sürüş becerilerinizi test edin ve çılgın trafikte en hızlı şekilde acele sürün.

Süpermarketinizi kontrol altında tutun ve bu alışveriş oyunundaki en iyi market sahibi olun.