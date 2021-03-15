Hypernotes, kullanımı basit ortak çalışmaya dayalı bir not alma uygulamasıdır. Android telefonlar için geliştirilen not uygulaması, Zettelkasten yöntemine dayalı olarak çok sayıda notun eklenmesini ve düzenlenmesini en uygun hale getirmeyi amaçlıyor.

Zettelkasten nedir? Zettelkasten, fikirler ve diğer kısa bilgilerin ortaya çıktığı şekilde alındığı birçok bireysel nottan oluşur. Notlar hiyerarşik olarak numaralandırılır, böylece yeni notlar uygun yere eklenebilir ve notun alıcının notlarıyla ilişkilendirilmesine izin veren meta veriler içerir. Örneğin; notlar notun temel yönlerini tanımlayan etiketler içerebilir ve diğer notlara referans olabilir. Notların numaralandırılması meta verileri, biçimi ve yapısı, kullanılan belirli yönteme bağlı olarak değişebilir. Bu yöntemi kullanmak dijital olarak notlar almayı kolaylaştırır.

Hypernotes - Android Not Alma Uygulaması İndir

Hypernotes, ekipler için sezgisel bilgi yönetimidir. Şirketiniz için kolektif bir ikinci beyin oluşturun ve viki ve belgelerden araştırma ve yazma projesine kadar her konuda ortak çalışın. Projeler başlatın ve görevler ekleyin, hatta dahili görev yönetimi uygulamalarıyla bağlanın.

Hypernotes’da bir bilgi ağı oluşturun:

İlişkili notlar arasında çift yönlü bağlantı

Büyük konuların daha küçük alt başlıklar halinde özetlenmesi

İlişkili ancak henüz bağlantılı olmayan notları bağlamak için otomatik öneriler

Yinelenen içeriği azaltmak için metin bloklarının eklenmesi

Daha iyi keşfetme için bilgi grafikleri

Görev, not ve not defteri düzeyinde kapsamlı ortak çalışma

Zenkit Suite aracılığıyla dahili özel üretkenlik araçları

GPDDR uyumluluğu ve AB tabanlı sunucular

Kurumsal düzeyde yönetici ve kullanıcı yönetimi

Görev, not ve not defteri seviyesinde etkinlik takibi

Neden Hypernotes kullanmalısınız?

-Doğal yazma sürecinizde daha az kesinti

-Belgelerin hiyerarşik ve bağlantılı yapıda olmasıyla aramada daha az zaman harcanması

-Alakalı sayfalar otomatik olarak bağlandığından daha az yinelenen içerikler

+Yazdıklarınızın daha iyi okunması/yazılması oranı: İnsanlar yazdıklarınızın daha fazlasını okur.

+Yazdıklarınızın daha iyi anlaşılması

+Düşüncelerinizin daha iyi bir temsili

+Yazma sürecinizde daha doğal bir akış

+Daha fazla yaratıcılık ve daha fazla canlı belge

+Dokümantasyon ve viki gibi kaynaklar üzerinde daha fazla ortak çalışma