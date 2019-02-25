İçimdeki Hazine, Turkcell’in özel çocuklar için hazırladığı eğitici oyunlar içeren ücretsiz mobil uygulaması. Otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve öğrenme zorluğu yaşayan çocukların eğitimlerine evde destek vermek için hazırlanmış.

Çocuk psikologları ve eğitmenlerin eşliğinde geliştirilen uygulamada harfler, sayılar, renkler, hayvanlar, eşyalar gibi temel bilgilerin, öğrenme güçlüğü ve odaklanma sorunu yaşayan çocuklara UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) tekniğiyle geliştirilen seçme, eşleştirme, sıralama, çizme ve sesli oyunlar aracılığıyla öğretilmesi amaçlanıyor. Çocuklar ve ailelerin birlikte kullanabileceği uygulama, iki ayrı platformdan oluşuyor. Çocuğunuzun yaşına ve eğitim durumuna göre belli sırayla açılan eğici oyunların yanında konuşma zorluğu çeken çocuklar için AAC (Destekleyici ve Alternatif İletişim Sistemi) içeren Çocuk bölümünde reklamlar, ayarlar gibi çocuğun dikkatini dağıtacak hiçbir şey bulunmuyor. Çocuğunuza ait gelişim raporlarını inceleyip eğitim ayarlarını yapılandırabileceğiniz Aile bölümünde otizm, down sendromu ve diğer ihtiyaçlarla ilgili bilgi alabileceğiniz yazılar da bulunuyor.