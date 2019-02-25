İndir
İçimdeki Hazine 6.0.190212 (Android)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Eğitim
  4. İçimdeki Hazine - Android İçin Özel Çocuklara Özel Eğitici Oyun Uygulaması

İçimdeki Hazine

6.0.190212
Android
İçimdeki Hazine
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Erkan Calp
Erkan Calp -

Turkcell İçimdeki Hazine uygulaması özel çocuklar için özel eğitim oyunları içeriyor.

İçimdeki Hazine, Turkcell’in özel çocuklar için hazırladığı eğitici oyunlar içeren ücretsiz mobil uygulaması. Otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve öğrenme zorluğu yaşayan çocukların eğitimlerine evde destek vermek için hazırlanmış.

Çocuk psikologları ve eğitmenlerin eşliğinde geliştirilen uygulamada harfler, sayılar, renkler, hayvanlar, eşyalar gibi temel bilgilerin, öğrenme güçlüğü ve odaklanma sorunu yaşayan çocuklara UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) tekniğiyle geliştirilen seçme, eşleştirme, sıralama, çizme ve sesli oyunlar aracılığıyla öğretilmesi amaçlanıyor. Çocuklar ve ailelerin birlikte kullanabileceği uygulama, iki ayrı platformdan oluşuyor. Çocuğunuzun yaşına ve eğitim durumuna göre belli sırayla açılan eğici oyunların yanında konuşma zorluğu çeken çocuklar için AAC (Destekleyici ve Alternatif İletişim Sistemi) içeren Çocuk bölümünde reklamlar, ayarlar gibi çocuğun dikkatini dağıtacak hiçbir şey bulunmuyor. Çocuğunuza ait gelişim raporlarını inceleyip eğitim ayarlarını yapılandırabileceğiniz Aile bölümünde otizm, down sendromu ve diğer ihtiyaçlarla ilgili bilgi alabileceğiniz yazılar da bulunuyor.

 

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fal Bağımlılarına Özel: En İyi Ücretsiz Fal Uygulamaları MOBİL Fal Bağımlılarına Özel: En İyi Ücretsiz Fal Uygulamaları
Instagram Uygulaması Bilgisayardan Nasıl Kullanılır NASIL YAPILIR Instagram Uygulaması Bilgisayardan Nasıl Kullanılır
Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar LİSTELER Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar
En İyi 7 E-Kitap Okuma Uygulaması LİSTELER En İyi 7 E-Kitap Okuma Uygulaması
Android İçin En İyi 10 Karaoke Ve Şarkı Sözü Uygulaması LİSTELER Android İçin En İyi 10 Karaoke Ve Şarkı Sözü Uygulaması
16 Yaşındaki Çocuk, Wolfteam'de Kavga Ettiği Arkadaşını Öldürdü OYUN 16 Yaşındaki Çocuk, Wolfteam'de Kavga Ettiği Arkadaşını Öldürdü