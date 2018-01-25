Icy Bounce, batan bloklar üzerinde zıplayarak ilerlediğiniz bir arcade oyun. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan minimalist oyun, zaman geçirmek için birebir.

Minimalist görselleri, “sürükle - bırak” stili basit oynanışıyla her yaştan mobil oyuncuyu kendisine çeken oyunda karakterler çizgi filmlerden kopup gelmiş gibi bir hayli ilginç. Jetpack kullanan penguen, mezuniyet elbisesi giymiş baykuş, astronot olmaya özenen inek, kurbağa adam ve daha saymakla bitmeyecek ilginç karakterin bir araya geldiği oyunu mutlaka oynamalısınız.

Oyunda puan toplamak için yapmanız gereken şey oldukça basit. Büyük bloklar üzerinde zıplayarak ilerlemek. Kutuplar, bataklık, uzay ve diğer yerlerde hayatta kalmak için oradan oraya sıçrarken bloklar üzerinde fazla durmamaya özen gösteriyorsunuz. Bloklarda belirlenen süreden fazla durursanız batıyorsunuz. Oyunun tek zorlayıcı tarafı bu; önünüzde sizi durdurabilecek, hareketinizi kısıtlayacak hiçbir engel yok.

Icy Bounce Özellikleri: